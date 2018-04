Associazione donatori midollo osseo: gazebo a Benevento Nell’ambito della seconda edizione della mostra collettiva dal titolo “L’arte di noi”

L’associazione donatori midollo osseo allestirà presso la Rocca dei Rettori un gazebo nell’ambito della seconda edizione della mostra collettiva dal titolo “L’arte di noi”, in programma dal prossimo 28 aprile al 6 maggio 2018 a cura di Antonella Vegliante e Lillino Paternostro con l’associazione “Nonsoloarte” e per la direzione artistica di Stefano Presutti.

Il gazebo, con il Patrocinio della Provincia di Benevento, consentirà all’associazione donatori midollo osseo, la cui responsabile a Benevento è Maria Bibbò, di illustrare le proprie attività.

Nata nel 1990, l’Admo ha lo scopo principale di informare la popolazione italiana sulla possibilità di combattere, attraverso la donazione e il trapianto di midollo osseo, le leucemie, i linfomi, il mieloma e altre neoplasie del sangue. Infatti per coloro che non hanno un donatore consanguineo la speranza di trovare un midollo compatibile per il trapianto è legata all’esistenza del maggior numero possibile di donatori volontari tipizzati, dei quali cioè sono già note le caratteristiche genetiche.

L’Admo svolge un ruolo fondamentale di sensibilizzazione, fornisce agli interessati tutte le informazioni sulla donazione del midollo osseo e segue il potenziale donatore fino alla tipizzazione Hla e quindi alla sua iscrizione nel registro italiano donatori midollo osseo nel più assoluto rispetto della normativa sulla privacy.

Redazione Bn