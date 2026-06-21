La Top XI di Lega Pro: il miglior mediano è Maita Votazione affidata ai tifosi della serie C. Il capitano è il primo giallorosso ad essere "premiato"

Come capita a qualsiasi graduatoria, risulta sempre difficile accontentare tutti. Queste della Lega Pro, poi, affidate ai voti on line dei tifosi o come recita la stessa Lega alla “community di Serie C per la Top XI di stagione” in fondo lasciano il tempo che trovano. Hai voglia di pensare che risulta difficile che nelle votazioni non sia compreso Stefano Scognamillo, padrone indiscusso della difesa giallorossa. Tant'è.

Così per trovare il primo giallorosso che svetta nel suo ruolo bisogna aspettare la linea di mediana: questa volta Mattia Maita si prende la palma del migliore. Si capisce che oltre ai pochi tifosi giallorossi che aggiungono la propria segnalazione, l'abbiano votato anche sportivi di altre squadre. Insomma Maita, come si suol dire in questi casi, ha messo d'accordo tutti.

Ricordiamo che finora sono stati votati il portiere, Vitale dell'Ascoli, l'esterno destro di difesa, Casasola del Catania, i due centrali di difesa, Curado dell'Ascoli e Balestrero del Brescia, e l'esterno sinistro, Costa del Vicenza.

Ora non resta che attendere le prossime votazioni, ricordando che in giallorosso ci sono autentiche eccellenze nell'attacco che è stato il migliore della serie C in tutta la stagione (Lamesta, Tumminello, Salvemini per citarne qualcuno). Ma quando a spingere al voto è il tifo e non la ragione può accadere di tutto, anche che non vi siano più giallorossi nella cosiddetta “top XI” della Lega Pro.