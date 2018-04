Raffaele Delcogliano ed Aldo Iermano, ricordo sempre vivo Nel 36° anniversario del loro sacrificio, Benevento non dimentica

“Raffaele Delcogliano ed Aldo Iermano sono sempre vivi nel nostro ricordo. Nel 36° anniversario del loro sacrificio, ancora una volta rivogliamo il nostro pensiero alle figure di questi due Martiri, massacrati dalle Brigate Rosse.

Delcogliano ancora oggi, per quanto mise in essere durante la sua esperienza di Assessore regionale alla Formazione professionale, dà una lezione di impegno civile e morale nell’azione politica di straordinario rilievo e di monito per tutti noi. Iermano ci insegna ancora oggi il valore dell’amicizia e della dedizione al proprio lavoro”.

E’ quanto ha dichiarato il Presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci per ricordare il sacrificio dei due cittadini beneventani uccisi a Napoli il 27 aprile del 1982.

Redazione Bn