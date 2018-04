Mamme scendono in piazza contro impianto rifiuti | FOTO Continua la protesta di Sassinoro. Sit-in dinanzi alla Provincia. Mastella attacca De Luca

Non è un problema di Sassinoro. Coinvolge tutti. Le mamme sannite si mobilitano contro la discarica e scendono in piazza a Benevento, sotto la Rocca dei Rettori, per ribadire il loro no all'impianto di compostaggio che dovrebbe sorgere nella contrada Pianelle del centro del Tammaro.

“Rivendichiamo il diritto di decidere sulla nostra terra e sul futuro dei nostri figli. Le immondizie che hanno deciso di scaricarci addosso sono 'i peccati di una guerra sporca' che fa sparire nella più assoluta segretezza il diritto alla vita o alla salute”.

Si legge nel volantino che hanno distribuito durante il presidio sotto la sede della Provincia che prosegue: “Noi sannite insieme a decine di madri, vogliamo la verità e non briciole di menzogna dai politici e religiosi ipocriti e melliflui. Noi 'armate' solo dei nostri figli, scegliamo la marcia della verità contro la camorra che ci vuole togliere la libertà”. Un no secco ribadito anche dai portavoce del gruppo che dicono: “E' necessario svegliarsi. Quello che vogliono fare non è legale, non è giusto e noi non ce lo meritiamo”. Solo perché siamo sul confine e siamo pochi sono tutti convinti che non ci ribelleremo e che siamo persone che si vendono per poco. Siamo acquistabili”.

Una protesta a cui ha preso parte anche il sindaco Clemente Mastella che, megafono alla mano, ha urlato la necessità di impedire l'inquinamento delle acque di Sassinoro.

“Due settimane fa avevo visitato il presidio per solidarizzare con loro. Oggi mi sembra giusto – ha rimarcato il sindaco di Benevento - esprimere la mia vicinanza ad un problema reale che affligge una piccola comunità. Ed è giusto difendere quello che è piccolo per evitare che ci siano forme di prigionie politiche. Ognuno vale uno. Occorre farsi sentire”.

Poi l'attacco al governatore della Campania: “Da quando c'è De Luca abbiamo una doppia centralità: Napoli - Salerno, dobbiamo aspettare due anni e vedremo il da farsi con le prossime elezioni regionali per le quali ci sarà un capovolgimento di fronti”. E sulle aree interne: “C'è stato un periodo in cui la classe dirigente della aree interne combatteva insieme, ha avuto grandi risultati. Bisogna tornare a quello”.

Successivamente una delegazione del Comitato “Mamme Sannite contro la discarica di Sassinoro”, su invito del presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci, è stata ricevuta alla Rocca dei Rettori stamani dal Segretario generale, Franco Nardone e dal responsabile dell’Avvocatura, Giuseppe Marsicano. Nardone e Marsicano hanno illustrato al Comitato la netta contrarietà dell’Ente Provincia all’insediamento, contrarietà peraltro manifestata in atti formali e nella costituzione in giudizio dell’Ente avverso i provvedimenti regionali di concessione. Segretario e responsabile dell’Avvocatura hanno, peraltro, sottolineato che il Presidente della Provincia, discutendone nelle scorse ore con i rappresentanti istituzionali di Sassinoro e della Comunità Montana dell’Alto Tammaro e dello stesso Consiglio Provinciale, ha dichiarato la propria disponibilità a convocare il Consiglio Provinciale in Sassinoro proprio discutere sull’insediamento e per sottolineare la vicinanza della comunità sannita tutta e delle Istituzioni alla popolazione locale.

E per l'impianto di Sassinoro domani un corteo auto partirà dal Molise e dalla Campania, lungo la Statale 87 e raggiungerà l'area industriale di Sassinoro dove dovrebbe sorgere l'impainto di compostaggio.