Torneo di Subbuteo per richiamare turisti Confindustria travel partner del Trofeo Samnium Benevento

La Sezione Turismo e Tempo Libero di Confindustria Benevento è travel partner per il torneo di Subbuteo che si terrà a Benevento il 2 e il 3 giugno presso il Palasport Valentino Ferrara.

Il Torneo, Organizzato dal Subbuteo team Benevento Stregati, ha già raccolto le adesioni di oltre 100 partecipanti che assieme alle loro famiglie arriveranno in città durante la manifestazione sportiva.

Il Subbuteo (o calcio da tavolo) nasce in Inghilterra nel 1947 ma si è diffuso in tutto il mondo coinvolgendo sportivi ed estimatori.Gli appassionati sono sempre più numerosi e le competizioni nate a livello nazionale riescono ad intercettare sportivi italiani che si spostano con le proprie famiglie per disputare le gare che si svolgono sia in maniera individuale che a squadre.

Il 2 e il 3 giugno si disputerà la gara per il Primo Trofeo Samnium che rientra nell’ambito del circuito Grand Slam. Il Percorso ha visto la prima tappa a Livorno; la seconda a Roma, la terza a Pontedera, e la IV a Benevento.

“Si tratta di un’importante vetrina per Benevento - spiega Fulvio de Toma presidente della Sezione, Turismo e Tempo Libero di Confindustria Benevento. Stiamo portando avanti, anche in continuità con la presidenza precedente, un’azione volta ad intercettare i flussi turistici che a vario titolo arrivano sul territorio. Il nostro obiettivo è, infatti, trasformare i visitatori in turisti, generando un effetto moltiplicatore e raggiungendo un numero sempre più elevato di persone capaci di apprezzare le bellezze che la città e la provincia possono esprimere. La sezione Turismo è stata scelta quale travel partner dell’iniziativa riuscendo, così, a canalizzare i flussi in ingresso. Abbiamo siglato una convenzione con la quale riusciremo ancora una volta a raggiungere importanti traguardi sia in termini di visibilità che di opportunità turistico/commerciali.