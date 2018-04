Sanità. Lonardo sfida De Luca e al Pd: Vendono chiacchiere La replica della senatrice di Forza Italia: Pronto Soccorso neanche degno di essere chiamato tale

“Mi sembra evidente che il fair play non viene compreso dagli amici del PD. Bisogna andare diretti al cuore del problema”. Così la senatrice di Forza Italia, Sandra Lonardo risponde alle dichiarazioni della federazione provinciale del Partito democratico sulla querelle Sanità e rivendica il suo operato.

“Ebbene, dunque, relativamente alla mia nota di ieri – spiega Lonardo -, mi preme precisare che il mio riconoscimento era per il fatto che se la Regione ha deciso di preservare il pronto soccorso del Sant’Alfonso Maria De’ Liguori è grazie alla dura battaglia che noi rappresentanti istituzionali del territorio, io in primis, abbiamo portato avanti per tutelare le istanze dei cittadini. Il resto sono chiacchiere che il PD vuole vendersi. Non avrei voluto essere così diretta ma, siccome le mie parole vengono fraintese, mi vedo costretta a questo punto ad esserlo. Sono stata la prima – precisa l'esponente di Forza Italia -, con l’incontro a Sant’Agata De’ Goti, a sollevare un problema, quello della sanità, del quale prima nessuno aveva parlato. Le mie preoccupazioni per la salvaguardia del DEA di II livello e per il polo oncologico restano tutte. E a sostegno di tali preoccupazioni purtroppo c’è il palese sguarnimento dell’azienda ospedaliera di Benevento: non c’è giorno che qualche operatore sanitario, a cominciare dai primari e dagli specialisti, non lasci. Ci spiegasse Mortaruolo come mai!

Abbiamo - conclude - un Pronto Soccorso neanche degno di essere chiamato tale. Sfido De Luca a venire a Benevento per vedere se quella che sta mettendo in campo si può definire buona sanità. Sarebbe opportuno fare coesione sul tema anziché polemiche.

Noi continueremo nella nostra battaglia, il PD continuasse a vendere chiacchiere. Spero di sbagliarmi. Chi vivrà, vedrà”.