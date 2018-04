Materia oscura e onde gravitazionali: la lezione di Feoli Al Guacci incontro sui misteri dell'universo

Giovedì 3 maggio il Liceo Guacci ospiterà il prof. Antonio Feoli per un’interessante conferenza sulla “Materia oscura e le Onde gravitazionali”. Si tratta di alcuni argomenti, allo studio di astrofisici di tutto il mondo, che potranno in futuro consentirci di capire meglio il funzionamento di questo universo in cui abitiamo.

Il prof. Feoli è il responsabile del Gruppo di Astrofisica dell’Università del Sannio. Docente dotato di straordinarie capacità comunicative, ha già tenuto seminari presso il Liceo Guacci, suscitando sempre grande interesse. Lo scorso anno raccontò di come si sia evoluta la nostra concezione dello spazio dell’universo, dall’antichità a Einstein, fino ad arrivare alle più recenti teorie sui multiversi e gli universi paralleli.

Il nuovo appuntamento sarà invece dedicato a uno dei misteri più intriganti sull’universo che ancora non trova soluzione: quello della materia oscura. In base alle osservazioni sperimentali sulle onde gravitazionali, deduciamo che nello spazio c’è una gran massa di materia, a noi ignota, che definiamo oscura perché non emette alcuna radiazione elettromagnetica, quali la luce, e che, pertanto, non possiamo osservare e descrivere. Tuttavia, in base ai calcoli, questa materia oscura costituisce ben il 90 percento dell’universo. Ci rendiamo conto che dell’universo, attualmente, conosciamo ben poco. È come se osservassimo un iceberg e ne vedessimo solo la punta che emerge, ma non la gran massa che rimane sotto il livello del mare. Uno dei grandi obiettivi futuri, come racconterà il prof. Feoli, sarà proprio di dare una risposta a questo importante quesito: cosa è questa materia oscura che costituisce la gran parte del nostro universo.