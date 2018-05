Storie di chi gioca sulla pelle degli altro: lo spettacolo Lunedì a Benevento ci sarà anche don Cozzi

Lunedì 7 maggio alle ore 10.30 andrà in scena al Cinema Teatro Massimo di Benevento, in via Giovan Battista Perasso, lo spettacolo “Gran Casinò - Storie di chi gioca sulla pelle degli altri” della compagnia “Itineraria Teatro” che fin dal 1994 produce e realizza solo spettacoli di Teatro Civile a livello nazionale dando vita annualmente a 130/140 rappresentazioni in varie regioni d’Italia, in collaborazione con Amministrazioni comunali, Scuole, Università, O.N.G., Parrocchie e Associazioni culturali.

“Gran Casinò” è una produzione “Itineraria Teatro”, con Fabrizio De Giovanni, regia di Gilberto Colla, direttore tecnico Maria Chiara Di Marco, luci Luca Sabatino, testo di Ercole Ongaro, Fabrizio De Giovanni ed Enrico Comi.

Subito dopo lo spettacolo, don Marcello Cozzi, presidente della Fondazione Nazionale “Interesse Uomo”, membro della Segreteria Nazionale di Libera, incontrerà gli studenti delle scuole in Rete con Caritas Benevento che assisteranno allo spettacolo.

La messa in scena del 7 maggio e l’incontro con Don Marcello Cozzi saranno prodromo dello Slotmob di domenica 20 maggio, evento di #PortidiTerra2018, il Festival del #Welcome di Caritas di Benevento e Consorzio "Sale della Terra" ONLUS, in collaborazione con la "Rete dei quindici Piccoli Comuni del Welcome", che si terrà dal 18 al 20 maggio.