A Benevento il Festival della Scienza Il 17 e 18 maggio, L'evento coinvolgerà circa 600 studenti

L’associazione Samnia (Associazione per la promozione turistico-culturale del Sannio) ha organizzato una conferenza stampa di presentazione del Festival della Scienza. L’incontro si terrà alla Rocca dei Rettori il prossimo 7 maggio alle 10.

Parteciperanno il presidente della Provincia di Benevento, Claudio Ricci; il sindaco di Benevento, Clemente Mastella; il vice presidente della Camera di Commercio Aurelio Grasso; il direttore di Scienze e Scienze, Roberto Mancini; il presidente di Samnia, Giuseppe Del Grosso e alcuni dei dirigenti scolastici coinvolti nel progetto.

Il Festival della Scienza che si svolgerà a Benevento i prossimi 17 e 18 maggio coinvolgendo circa 600 studenti delle scuole sannite è organizzato in collaborazione con Scienza e Scienze e si innesta nelle molteplici attività che l’associazione Samnia pone in atto per la promozione turistico - culturale del territorio.