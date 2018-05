Danni grandinata: agricoltori in lacrime. Mortaruolo rassicura Il vicepresidente Commissione Agricoltura: "La Regione non vi lascerà soli". Lettera ai sindaci

Grandinate nel Sannio, Mortaruolo: “La Regione non lascerà soli gli agricoltori. Chiederemo lo stato di calamità”

“La Regione Campania anche stavolta non lascerà soli i cittadini sanniti. È la rassicurazione che ho ricevuto dal Governatore della Campania, Vincenzo De Luca al quale ho voluto subito rappresentare le testimonianze e le immagini della improvvisa e surreale grandinata che si è abbattuta inclemente nell'area compresa tra le Valli Telesina e Caudina”. Così il consigliere regionale e vicepresidente della commissione Ambiente, Erasmo Mortaruolo in una lettera che ha inviato ai sindaci delle zone colpite dall'eccezionale grandinata che ieri ha colpito le Valli Telesina e Caudina.

Il consigliere del Partito democratico, Mortaruolo, preso atto dei gravi danni causati dalla grandinata ha immediatamente contattato il il presidente De Luca.

“Siamo di fronte a un evento di portata eccezionale, che ha causato danni eccezionali. Gli agricoltori non possono essere lasciati soli, ci sono interi raccolti a rischio che significano redditi e dunque sopravvivenza per tante famiglie. Mentre è stata avviata una prima stima dei danni ho già ricevuto numerose segnalazioni di agricoltori, cittadini, imprenditori duramente colpiti che sperano in una vicinanza muscolare da parte della Regione Campania in considerazione degli effetti devastanti sulle varie colture, in particolare i vigneti e gli uliveti, in una fase delicatissima dell’annata agraria”, ha poi spiegato il consigliere regionale Erasmo Mortaruolo.

“A tal proposito – prosegue Mortaruolo – ho inviato poco fa una comunicazione ai Comuni confermando il mio impegno, da Consigliere regionale sannita e da Vicepresidente della Commissione Agricoltura, per attivare tutte le procedure necessarie per il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Ho inoltre illustrato tutto l'iter che, va seguito in questi casi, a partire dalla denuncia di quanto accaduto agli uffici regionali competenti attraverso un atto deliberativo comunale da trasmettere all'Ufficio provinciale dell'Agricoltura. Ho infatti avuto modo di avere rassicurazioni dal Direttore Generale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, Filippo Diasco e dal Dirigente dell'Ufficio provinciale di Benevento, Marco Balzano che il comparto agricolo sarà affiancato in questo momento davvero complesso. Sarà poi cura dell'Ufficio provinciale trasmettere tutte le deliberazioni alla Direzione regionale dell’Agricoltura della Regione Campania per permettere la mappatura del danno da parte degli ispettori regionali e, sulla base di questo, costruire una delibera di Giunta regionale che richieda lo stato di calamità naturale al Mipaaf. Ai fini di una una migliore e capillare raccolta delle denunce dei danni subiti dalle aziende ho chiesto ai Sindaci di prevedere un supporto anche degli uffici. Tali denunce potranno essere trasmesse anche all'Ufficio provinciale dell'Agricoltura di Benevento”.

Conclude Mortaruolo: “Queste immagini devastanti e le lacrime raccolte di tanti agricoltori colpiti dalla grandinata mi hanno turbato; ci hanno turbato! Non bastava l'alluvione, la siccità, le gelate. Anche le grandinate hanno voluto metterci alla prova. Ci rialzeremo, più forti di prima. Ne sono convinto”.

