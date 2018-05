Grandinata sul Sannio: solidarietà dalla Caritas diocesana “Vicini agli agricoltori per qualsiasi bisogno e necessità”

Sulla violenta e copiosa tempesta di grandine che ha colpito il Sannio ieri, causando ingenti danni alle colture agricole e devastando vigneti, uliveti e frutteti, intervengono in una nota congiunta la Caritas diocesana, l’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro e il Progetto Policoro della Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti per esprimere vicinanza agli agricoltori.

“La spaventosa grandinata che ha colpito il nostro territorio ha devastato campi e colture, annullando i tanti sforzi che gli agricoltori compiono ogni giorno. La perdita del raccolto – osservano i direttori dei due Uffici Caritas e Pastorale del Lavoro don Domenico Ruggiano e don Giuseppe Campagnuolo e l’Animatore di Comunità di Policoro Luca Pacelli – equivale alla perdita di un reddito e, dunque, molti potranno subire situazioni di disagio.

Come Chiesa siamo vicini a queste persone per qualsiasi bisogno e necessità. Inoltre vogliamo rivolgere un appello alle istituzioni locali, provinciali, regionali e nazionali: non lasciate soli questi agricoltori, ma ogni sforzo sia compiuto per alleviare sofferenze e difficoltà”.

Redazione Bn