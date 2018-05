Eccezionale grandinata nel Sannio: Provincia in campo Un provvedimento per chiedere interventi concreti alla Regione Campania

La Provincia di Benevento ha predisposto in queste ore un provvedimento per chiedere interventi concreti alla Regione Campania dopo la eccezionale grandinata abbattutasi in particolare tra le Valli Telesina e Caudina nella giornata del 3 maggio 2018.

Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci che ha raccolto le indicazioni venute dal Consigliere provinciale delegato all’agricoltura Renato Lombardi. Il Presidente Ricci, dopo aver registrato un primo sommario rapporto sull’entità dell’evento atmosferico dal consigliere Lombardi ed avendo preso atto delle comunicazioni diramate dalle Organizzazioni di categoria dei produttori agricoli, ha anche avuto una interlocuzione con il consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Agricoltura della Campania, Erasmo Mortaruolo.

Il consigliere provinciale Lombardi ha peraltro contattato l’Ufficio della Regione Campania presso il capoluogo sannita preposto all’agricoltura e diretto dal dott. Balzano per avere un quadro delle iniziative che si stanno assumendo e quelle si devono assumere per quantificare i danni patiti dalle produzioni agricole delle aree aree colpite. Lombardi ha così appreso che sono già in corso i primi accertamenti ufficiali presso le Aziende danneggiate: dal canto suo ha quindi avviato anche i contatti con i Sindaci e gli amministratori dei Comuni colpiti per far fronte alla straordinaria gravità dell’evento.

Redazione Bn