"Gran casinò, storie di chi gioca sulla pelle degli altri" Benevento, uno spettacolo contro il gioco d'azzardo

“Gran casinò, storie di chi gioca sulla pelle degli altri”, una produzione della compagnia “Itineraria Teatro”, con Fabrizio De Giovanni, sarà messo in scena lunedì 7 maggio alle ore 10.30 al Teatro Cinema Massimo di Benevento, in via Perasso.

Scritto da Fabrizio De Giovanni (recentemente insignito del Premio Nazionale Enriquez 2016 come Miglior Attore e Miglior Drammaturgia teatrale), “Gran Casinò” è uno spettacolo che ha l’obiettivo di informare gli spettatori e stimolare le loro coscienze sul gioco d’azzardo.

Subito dopo lo spettacolo don Marcello Cozzi, presidente della Fondazione Nazionale “Interesse Uomo” e membro della segreteria nazionale di “Libera” e il direttore della Caritas di Benevento don Nicola De Blasio, incontreranno gli studenti in rete con Caritas che assisteranno allo spettacolo per parlare dei rischi del gioco d’azzardo.

Il presidente di “Interesse Uomo” don Marcello Cozzi, alle ore 16.00, alla Cittadella della Carità “Evangelii Gaudium”, terrà l’incontro “Racket, Usura, Debiti: Terre Liberate” che è stato accreditato dall’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Benevento per due crediti formativi.

Il 7 maggio sarà dunque una giornata importante per discutere della piaga del gioco d’azzardo, contro cui si scenderà in piazza domenica 20 maggio alle ore 9.30, ultimo giorno del #PortidiTerra, “2° Festival del #W&W”, con lo Slot Mob che partirà da piazza Bissolati.

