Danni grandinata. "Necessaria un'audizione urgente nel Sannio" Il Consigliere regionale Mortaruolo scrive al presidente della Commissione Agricoltura

“Poco fa ho chiesto al presidente della Commissione Agricoltura della Campania, on. Maurizio Petracca, di prevedere con urgenza un'audizione nell'area colpita delle Valli Telesina e Caudina per verificare personalmente la portata di quanto accaduto, per raccogliere le testimonianze degli agricoltori danneggiati e per confrontarci sulle azioni più idonee da intraprendere insieme. Anche d'intesa con le Organizzazioni di categoria, gli Ordini professionali e le Amministrazioni locali”. Così il Consigliere regionale sannita e Vicepresidente della Commissione Agricoltura della Campania, Erasmo Mortaruolo.



“Al collega Petracca – prosegue Mortaruolo – ho raccontato che dopo aver ricevuto numerose segnalazioni di agricoltori, cittadini, imprenditori duramente colpiti mi sono immediatamente attivato per sottoporre all'attenzione del Presidente De Luca la situazione di gravità nell'area epicentro della tempesta. E che da una stima iniziale il danno supera i 30 milioni di euro.

Il presidente De Luca, preoccupato per quanto accaduto in provincia di Benevento, ha mostrato piena solidarietà e confermato una vicinanza concreta e soprattutto immediata ai cittadini sanniti. Tuttavia, già nelle prime ore della mattinata di ieri ho avviato una serie di interlocuzioni operative con il Direttore Generale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, dott. Filippo Diasco; con il Direttore dell'UOD Provinciale all'Agricoltura, dott. Marco Balzano; con le Organizzazioni di categoria; con gli Ordini professionali e con i Sindaci tracciando un percorso comune e coordinato da seguire volto al riconoscimento della calamità naturale.

In questi anni di impegno in Commissione Agricoltura abbiamo cercato attraverso le sedute ordinarie, le audizioni in Consiglio e sul territorio di attivare valide sinergie, di ricercare le soluzioni migliori, di ascoltare le criticità di chi vive di agricoltura, di dare un futuro sostenibile – innovativo – qualificato a un comparto che reclama futuro. La Campania, e in particolare il Sannio, incardinano la loro economia sull'agricoltura. Non possiamo dunque non impegnarci fattivamente in favore degli agricoltori del Sannio che con una violenta grandinata hanno perso il frutto del duro lavoro nei campi e, in molti casi, la sola fonte di reddito. Nel confermare la mia massima cooperazione da figlio del Sannio e da vicepresidente della Commissione Agricoltura, sono certo che come organismo consiliare specifico sui temi dell'agricoltura e del territorio non faremo mancare il supporto necessario della Regione Campania ai tanti sanniti mortificati da questo evento eccezionale”.