Ultimi appuntamenti per i seminari Anpi: ecco le date Il 18 maggio ed il 1° giugno alle ore 17,30 presso il salone “Di Vittorio” della Cgil di Benevento

Il primo ciclo di seminari organizzati dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Comitato Provinciale del Sannio si avvia alla conclusione con gli ultimi due incontri previsti per venerdì 18 maggio e 1° giugno alle ore 17,30 presso il salone “Di Vittorio” della Cgil di Benevento. Il primo incontro vedrà come relatrice la professoressa Teresa Simeone che proporrà un intervento dal titolo Vecchi revisionismi, negazionismi e post-verità nell'epoca dei social. Il presidente dell'Anpi Sannio Amerigo Ciervo chiuderà i seminari, invece, alla vigilia della Festa della Repubblica con una relazione dal titolo Il manifesto di Ventotene. Europa, federalismo, solidarietà. I seminari sono stati curati e organizzati dall'Officina di Studi storico-politici “Maria Penna” che da oltre un anno, attraverso i giovani studiosi che ne fanno parte, ha intrapreso rapporti di collaborazione con scuole cittadine e provinciali al fine di mettere a disposizione il patrimonio storico e culturale dell’Anpi per una sempre più ampia diffusione e conoscenza dei temi dell'Antifascismo, della Resistenza, della Memoria e della Costituzione. A partire dal novembre del 2017 l'Officina ha ritenuto necessario e fondamentale aprirsi a tutta la cittadinanza attraverso seminari che hanno affrontato temi e questioni di profonda attualità declinati dal punto di vista storico, filosofico, letterario, artistico. L'Anpi Benevento, alla luce della buona risposta in termini di presenze e di partecipazione viva e critica ai dibattiti che sempre sono seguiti ai seminari, ritiene di poter e dover proseguire in questa direzione anche per il futuro e a tal proposito annuncia, tra le varie attività future, l'organizzazione di un secondo ciclo di seminari.