All'Unifortunato "Conoscere le religioni, costruire la società Domani il seminario "La Chiesa evangelica Valdese"

Mercoledì 9 maggio 2018, presso l'Università Telematica Giustino Fortunato di Benevento in Viale Delcogliano dalle ore 15 alle 17.30 si terrà il terzo incontro del ciclo di seminari sul tema "Conoscere le religioni, costruire la società" promosso dalla cattedra di diritto ecclesiastico, diretta dal professore Paolo Palumbo, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Benevento e con il patrocinio dell'Ufficio Ecumenismo e Dialogo interreligioso dell'Arcidiocesi di Benevento. Il seminario avrà come tema "La Chiesa Evangelica Valdese" e sarà tenuto dal Pastore Luca Anziani - Tavola Valdese.