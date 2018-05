Rummo, stop esami cardiologia, Mortaruolo: "Rischio enorme" Il consigliere interroga la Regione sull'allarme lanciato da Scherillo

Questa mattina, il Consigliere Mortaruolo ha presentato un'interrogazione sull'allarme lanciato dal dott. Scherillo, direttore del reparto di cardiologia dell'Azienda Ospedaliera “Gaetano Rummo” di Benevento, che si è visto costretto a disporre della sospensione delle visite e degli esami cardiologici di pazienti esterni per carenza di medici oltre che di attrezzature idonee.

“Tenuto conto – rileva - che si tratta di un reparto importante e di riconosciuta eccellenza con professionalità ed efficienza nell’ambito dell'Azienda Ospedaliera “Rummo” di Benevento e considerato che occorre salvaguardare le realtà di eccellenza sanitaria della provincia di Benevento come la struttura di cardiologia con emodinamica interventistica rinomata per la tutela della salute del cittadino ho ritenuto opportuno richiedere un approfondimento sul tema e conoscere quali azioni la Regione Campania intende intraprendere per evitare gravissime ripercussioni sui livelli assistenziali e dare prospettive idonee che siano in linea con il riconosciuto profilo di eccellenza del reparto di cardiologia che si presenta come servizio sanitario di vitale importanza per la vita dei cittadini”.



“È doveroso – chiosa Mortaruolo – scongiurare il rischio, dal prossimo mese di giugno, della sospensione del servizio h24 di emodinamica per l'infarto miocardico per la mancanza di sufficiente personale sanitario”.