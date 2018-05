L'11 maggio interruzione idrica per lavori: ecco dove La comunicazione di Gesesa

A causa di lavori di sistemazione e completamento dell’impianto di sollevamento di S. Liberatore di Benevento, in programma per venerdì 11 maggio 2018, è prevista l’interruzione dell’erogazione del servizio idrico, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nelle seguenti zone: contrada Monteguardia, via Fermi, parte di via Einstein, via Petrarca, via Manzoni, via Cifaldi, via Cristoforo Colombo, via Carducci e zona Perrillo.