Studente del Guacci premiato ai giochi della chimica Angelo Antonio Cavuoto il migliore tra gli studenti di Benevento e provincia

Ancora una volta il Liceo “G. Guacci” di Benevento vede protagonisti i suoi studenti nelle varie esperienze formative, anche esterne, che la scuola ama vivere. E’ la volta dello studente Cavuoto Angelo Antonio della classe IV “B” del Liceo Scientifico, opzione - Scienze Applicate. Premiato ai “Giochi della chimica 2018” per essere risultato il migliore tra gli studenti di Benevento e provincia nella categoria B. La cerimonia di premiazione si è svolta nell’Aula Magna della Facoltà di Farmacia della Università Federico II di Napoli. Accompagnato dalla docente di chimica la prof.ssa Stefanelli Antonietta. Allo studente e alla professoressa le congratulazioni, dell’intero corpo scolastico, per il lusinghiero risultato conseguito. Espressione del valore che i docenti conferiscono al vivere l’esperienza scolastica in modo integrale ed arricchente.