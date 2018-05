Triennio di successi per l'Unifortunato. Ora nuovi obiettivi Domani si presenta il bilancio. Per il prossimo anno corsi di Scienze dell'educazione e Psicologia

“E' stato un triennio importante. All'interno del nostro piano strategico avevamo inserito una serie di obiettivi: tutti sono stati raggiunti come conferma anche la valutazione pienamente soddisfacente ottenuta dal nostro ateneo da parte dell'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, l'Anvur nel corso dell'ultima visita”.

Così il professore Paolo Palumbo, delegato del Rettore per l'orientamento e la terza missione nell'Università Giustino Fortunato di Benevento.

Il bilancio delle attività di ricerca, didattica e terza missione del triennio 2016-2018 dell’Università Telematica “Giustino Fortunato” sarà presentato domani (11 maggio alle ore 11), nell’Aula Magna dell'istituto di Viale Raffaele Delcogliano a Benevento.

“Un momento di grande soddisfazione – continua Palumbo – non solo per gli importanti risultati raggiunti ma anche per l'ospite che terrà la prolusione dell'appuntamento: l'avvocato Ernesto Maria Ruffini - Direttore Agenzie delle Entrate che relazionerà sul tema “Il fisco 2.0”.

All'evento interverranno Giovanni Locatelli - Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Unifortunato e il rettore dell'ateneo Angelo Scala.

E quindi il professor Palumbo snocciola i dati del successo dell'ateneo telematico. “Le iscrizioni sono aumentate progressivamente e con un più 30% per ogni anno. E' da considerare - prosegue Palumbo – anche il cambiamento che c'è stato in questi anni nella platea degli studenti iscritti: oggi abbiamo più del 65 % degli studenti under 25: un'università che cresce soprattutto tra i giovani.

E ancora è estremamente soddisfacente il contatto che si è creato con il mondo produttivo e del lavoro tanto che abbiamo una soddisfazione dei nostri laureati a 3 e 5 anni dalla laurea molto alta e sopratutto degli stessi laureandi che supera il 90%, tanto che dichiarano che si riscriverebbero ad un corso presso la Giustino Fortunato e poi la grande attenzione rivolta al mondo della ricerca e della internazionalizzazione, con i contatti con le università straniere il progetto Erasmus e dunque la possibilità di studiare all'estero.

Sorprendenti anche i risultati ottenuti con il settore della terza missione, cioè il modo in cui l'Unifortunato è entrata in contato con il territorio diventandone parte. In questo caso c'è addirittura un incremento dell'800% delle attività”.

In crescita anche l'offerta formativa con l'attivazione, per il prossimo anno, di tre nuovi corsi di laurea: il corso di laurea in scienze dell'educazione e il corso di laurea triennale e magistrale in psicologia.

“Apriamo così anche alle scienze umane – commenta Palumbo – un settore strategico che sul nostro territorio non era ancora stato coperto. Quindi – conclude – presentiamo i risultati ma con uno sguardo già al futuro perché nel corso dell'incontro saranno presentati anche gli obiettivi del prossimo triennio”.