Il 13 maggio tre eventi dedicati a mamme, all'Appia e ai bimbi Ecco il programma che si svolgerà al Museo del Sannio

Il 13 maggio al Museo del Sannio di Benevento sono in programma tre appuntamenti, ognuno dedicato a un pubblico diverso. L’occasione è quella della seconda domenica del mese, durante la quale si concentrano ricorrenze del calendario e appuntamenti nazionali che vedono anche la città di Benevento come protagonista. Lo comunica il presidente della provincia di Benevento Claudio Ricci, che ricorda come le iniziative, ideate e curate da Mediateur, concessionaria dei servizi museali per la Provincia di Benevento, si inquadrano nel contesto delle politiche per la valorizzazione dei giacimenti culturali dell’Ente.

Il primo appuntamento, che comincia alle 10.30, è un’iniziativa speciale dedicata alle mamme, dal nome “MA!MU! - Mamme al museo”. Si tratta di uno speciale gioco di ruolo durante il quale le mamme saranno guidate tra le opere esposte e invitate a immedesimarsi in dee, madri, imperatrici e regine, mettendo alla prova i propri familiari con quiz, prove d’impegno e test di abilità.

Un secondo appuntamento, dedicato ai più piccoli, che comincia anch’esso alle 10.30, è costituito dallo speciale percorso creato per i Kid Pass Days, un divertente viaggio tra le sale del museo tra giochi a quiz, prove di abilità e caccia ai reperti per conoscere da vicino bellezze, segreti e curiosità del patrimonio esposto. Anche in questo caso il gioco, così da offrire ai piccoli ospiti una divertente occasione per giocare insieme alle mamme in un unico luogo ricco di suggestioni.

Infine, ma sempre a proposito di “regine”, il 13 maggio viene celebrato in Italia l’Appia Day, la giornata dedicata alla “Regina Viarum” ovvero alla più famosa delle antiche strade romane di cui sono rimasti i resti, che collegava Roma a Brindisi. Per l’occasione alle 16.30 presso il museo si terrà una speciale visita dal titolo “L’autostrada dell’Imperatore”, nella quale un inedito percorso multimodale racconterà l’imponente intervento di Traiano, che da Benevento fece partire il nuovo tracciato della via Appia realizzando un’opera rimasta nella storia.

Mediateur, dunque ha deciso di farsi in tre (sic) per un’altra domenica, quella del 13 maggio 2018, da passare tra le mura del Museo del Sannio e del Chiostro di Santa Sofia - Patrimonio UNESCO: uno splendido contenitore culturale trasformato in uno spazio sempre più vivo e aperto, centro di attrazione e incontro per la comunità e i visitatori di ogni età.