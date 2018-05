Viandante in difficoltà: rifocillato e per lui abiti asciutti L'uomo soccorso dal personale sanitari del Fatebenefratelli, il plauso di Taddeo (Cgil)

Un elogio allo spirito umanitario e professionale degli operatori sanitari del Fatebenfratelli di Benevento arriva da Pompeo Taddeo, coordinatore provinciale della Cgil Sanità Privata che racconta un intervento di medici ed infermieri del nosocomio dle Rione Ferrovia.

“Il giorno 9 maggio, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento il personale sanitario (Medici, Infermieri e Ausiliari) ha assistito un anziano signore, giunto presso il nosocomio grazie all’ intervento di ben due pattuglie di vigili urbani in servizio nel capoluogo. Si trattava di un viandante ultrasettantenne, molto probabilmente originario del settentrione d’ Italia, il quale sotto la pioggia e i temporali delle ultime 72 ore, partendo da Foggia giungeva a piedi a Benevento , in un evidente stato di affaticamento fisico e, soprattutto, completamente bagnato. Nonostante lo stato di trascuratezza e i piedi gonfi e lacerati dalla fatica e dall’ acqua, l’ assistito manteneva un atteggiamento di assoluta compostezza e gratitudine verso gli operatori, i quali, nonostante il codice verde, prestavano ad esso tutte le attenzioni del caso. Pertanto dopo un lavaggio del corpo e un pasto caldo, gli operatori provvedevano, unitamente agli uomini della polizia locale, a reperire indumenti asciutti e puliti da fornire all’ assistito. Pur non essendo tale vicenda particolarmente caratterizzata da note di straordinarietà, tuttavia da essa emerge – ribadisce Taddeo - l’elemento fondamentale che spesso a causa del permanente stato di caos in cui versano i pronto soccorsi, non viene alla luce: l’ empatia. L’empatia che in tutte le università, i corsi di studio e di aggiornamento, nonché in numerosi seminari dedicati, viene sempre anteposto come concetto di partenza per offrire cure di qualità, e soprattutto, per distinguere la sanità fatta di numeri, tagli, attese e lamentele, da quella fatta di persone con un animo, un cuore, una personalità caratterizzata dallo spirito di missione e collaborazione, nonostante le numerose difficoltà”.