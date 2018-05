Febbraro (Fdi): "Unesco? Non serve se poi Sannio è ignorato" "La candidatura dell'Appia va bene, ma non basta se poi non c'è la minima attenzione"

Non è un riconoscimento Unesco, da solo, che valorizza le città. E' quello che pensa Alberto Febbraro, giovane beneventano ed esponente di Fratelli d'Italia, dopo il convegno sul tema.

Febbraro infatti spiega: "La dott.ssa Angela Ferroni del Mibact, intervenuta al convegno promosso dal club per l'Unesco di Benevento, sbaglia quando accusa i giovani di Benevento di immobilismo e scarsa capacità imprenditoriale nello sfruttare il brand Unesco a differenza delle città del nord. Alla rappresentate del Mibact sfugge, infatti, che la gestione politico amministrativa del sito seriale "I longobardi in Italia. I luoghi del potere"è concentrata tra le città di Spoleto e Cividale del Friuli, mentre Benevento, ma anche Monte Sant'Angelo, vivono dal 2011 di luce riflessa, quasi come se le città della Langobardia minor fossero state inserite a sostegno delle candidature del nord, più che per valorizzarne l'intero sito.

Basti pensare - e ciò vale per tutto - che la grande mostra "Longobardi, un popolo che cambia la storia" si è tenuta a Pavia, a Napoli e a San Pietroburgo, non a Benevento. Per questo motivo auspico che la futura presidenza dell'ass.ne Italia Langobardorum spetti alla città di Benevento. La candidatura seriale della via Appia a patrimonio Unesco, che ricade in gran parte ed in maniera intatta e simbolica nel territorio beneventano, pone la questione dei fondi per la promozione e gestione del patrimonio culturale del Sannio, di Benevento e delle aree interne. Non basta, ma non forse non serve neanche, un ulteriore riconoscimento Unesco al Sannio, se non si arriva a far capire che il nostro patrimonio merita un'attenzione e d un valore in più rispetto alle luminarie di Salerno e alle bancarelle su via Caracciolo a Napoli. In questi anni i fondi della Regione Campania seguono un criterio territoriale, più che valoriale.

Una candidatura senza un piano strategico fatto di progetti, di fondi, di collaborazioni e che vede coinvolti in primo piano il ministero delle nfrastrutture, della cultura e la regione Campania, non fa altro che aggravare di responsabilità la città di Benevento che dovrà gestire con pochi strumenti e senza risorse un importante riconoscimento.

A questo, si aggiungono le bacchettate da parte di chi continua a etichettare il Sud come fannullone e sprecone, invece di battersi per concedere a questi territori eguali strumenti e possibilità."