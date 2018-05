"L’agricoltura del sud riparte dai giovani" Convegno Cia a Benevento

Secondo l’analisi di uno studio Cia - Agricoltori Italiani nel periodo 2015-2017 le imprese agricole under 40 sono aumentate del 12%, e di queste 10mila sono condotte da under 35.

Molti di essi non provengono da famiglie di agricoltori, ma sono ragazzi che apportano competenza, professionalità e conoscenza, rendendo così le imprese più sostenibili e multifunzionali delle altre. I giovani agricoltori italiani aumentano di numero rispondendo così alla scelta di non partire, e i dati Istat ricordano che nelle aree interne della Campania e in generale al Sud, lo spopolamento è in continuo aumento.



Ma di cosa ha bisogno un giovane imprenditore? Della terra, dato non così scontato. Di mercato, di innovazione e di nuovi obiettivi. Tutti questi saranno temi al centro del incontro "L'agricoltura del Sud riparte dai giovani" in programma domani mercoledì 16 maggio a Benevento. In occasione del convegno verrà eletto il nuovo presidente di Agia - Associazione Giovani Imprenditori Agricoli.



Parteciperanno: Raffaele Amore (Presidente Cia di Benevento), Luigi Rubano (Vicepresidente Agia Campania), Liana Agostinelli(Agia Campania), Serena Angioli (Assessore regionale Fondi Europei e delle Politiche Giovanili), Erasmo Mortaruolo(Vicepresidente Commissione Agricoltura Regione Campania), Andrea Cozzolino (Vicepresidente Commissione europea per lo sviluppo regionale), Rudy Marranchelli (Giunta Agia Nazionale). Conclude i lavori Alessandro Mastrocinque, Presidente regionale Cia Campania.

Redazione Bn