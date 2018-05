Interruzione idrica a Benevento causa lavori programmati Ecco dove e quando

Per l’esecuzione di lavori programmati sulla rete idrica del Comune di Benevento, in via Salerno, è prevista l’interruzione dell’erogazione del servizio idrico, Giovedì 17 Maggio 2018, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 nelle seguenti zone:

Via Bari, via Venezia, via Milano, via Torino, via Salerno, via Bologna, via Cesare Battisti, piazza S. Modesto, via Mommsen, via Follereau, via Palermo, via Anna Severino, via Galante, via Napoli lato destro salendo verso c/da Epitaffio, via De Rienzo, via Parente, via Garrucci e via Firenze.

Redazione Bn