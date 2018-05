Il Villaggio della Croce Rossa, al via la tre giorni in città Venerdì, sabato e domenica in piazza IV Novembre: ecco il programma

Nel prossimo weekend piazza IV Novembre a Benevento ospiterà “Il Villaggio della Croce Rossa”, manifestazione patrocinata da Prefettura, Provincia e Comune che si apre venerdì 18 alle ore 9 a Benevento con la visita delle scolaresche. Il programma della “tre giorni” è molto folto e interessante, infarcito di appuntamenti, convegni e attività formative, informative, dimostrative e visite di controllo gratuite a disposizione della cittadinanza. Sempre venerdì infatti, dalle 10.00 alle 13.00 ci sarà uno screening gratuito di dermatologia con la dottoressa Stefania Luciano. Alle 16.00 è in programma un mass training BLSD, ovvero una dimostrazione di massa delle manovre di rianimazione cardiopolmonare. Dalle 16.00 alle 18.00 avrà luogo uno screening gratuito doppler agli arti inferiori a cura del dottore Silvio Coletta.

Particolarmente ricco e intenso anche il programma del sabato, che si aprirà ancora con la visita delle scolaresche e proseguirà con lo screening gratuito che stavolta prevede ecografia alla tiroide effettuata dalla dott.ssa Annachiara Tarantino (dalle 10.00 alle 13.00). A seguire screening gratuito di senologia espletato dal dottore Pasquale Zagarese (dalle 15.00 alle 18.00). Alle 16.00 è previsto un convegno sul tema “La Sicurezza nei Luoghi di Lavoro: Diritti ed Obblighi per il Personale Volontaristico”. Alle 20.30 andrà invece in scena il concerto di Mbarka Ben Taleb e Marzouk Mejri “TUNISI CANTA NAPOLI”: le melodie nordafricane incontrano i brani classici della canzone partenopea.

Domenica 20 maggio si ricomincia alle 9.30 con la celebrazione della Santa Messa. Alle ore 11.00 altra dimostrazione di mass training BLSD, con spiegazione dettagliata e pratica delle manovre di rianimazione cardiopolmonare. Alle 13.00 è previsto il pranzo all’interno del Villaggio, la cui definitiva chiusura è fissata per le ore 16.00. “Sarà un fine settimana all’insegna dei grandi temi - spiega il presidente del Comitato Provinciale della Croce Rossa Stefano Tangredi - quello che svilupperà in piazza IV Novembre. Una vetrina informativa e di diffusione per le numerose attività che mette in piedi, da sempre, la Croce Rossa. Ci occupiamo di salute, del sociale, delle emergenze, rispettiamo e applichiamo principi e valori, lavoriamo su sviluppo e prevenzione e coinvolgiamo i giovani in numerosi progetti di volontariato. Tra i vari servizi che garantiremo al Villaggio, metteremo a disposizione della comunità anche dei test gratuiti per la misurazione dei valori di glicemia, colesterolo e trigliceridi. Invitiamo tutti a partecipare e ad approfittare delle attività di consulenza medica gratuita e di quelle formative che abbiamo organizzato. Avremmo dovuto anche inscenare una simulazione di intervento interforze in seguito ad un evento imprevisto (tipo attentato o sparatoria o esplosione di gas), ma, di comune accordo con le istituzioni, questa è stata rinviata a data da destinarsi per questioni di natura tecnica e logistica”.