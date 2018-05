Amici in azione: "Presto una banca del tempo a Benevento" L'associazione ha contattato la presidente delle Banche del Tempo Grazia Pratella

Una banca del tempo a Benevento: è quello che vuol creare l'associazione "Amici in Azione", con Amina Ingaldi: "

Siamo un gruppo di Amici in Azione. Ci aiutiamo da sempre nelle piccole e grandi difficoltà del vivere quotidiano , secondo i principi della condivisione e del rispetto reciproco, con sentimento di solidarietà .

Una vera e propria rete di amici che vivono nel mutuo soccorso : nulla di nuovo se non rispolverare , sollecitare ed attuare uno stile di vita che per secoli ha sostenuto generazioni e generazioni in ogni periodo storico ed economico dell'intera umanità, fondamento della vita sociale. Non abbiamo l'abitudine di intervenire solo per bisogno, ma interveniamo per il piacere di fare qualcosa per noi stessi e per gli altri, senza aspettare di diventare, buoni ed altruisti, solo in caso di disgrazie.

Ogni individuo è risorsa per il prossimo. Siamo tutti , diversamente e reciprocamente , fonti di : “ saperi, conforto, consiglio, testimonianza sia per semplice esperienza di vita che per professionalità.

Siamo figli di un tempo in cui le relazioni interpersonali contribuivano al benessere sociale , migliorando di conseguenza la qualità della vita.

Abbiamo oggi però l' abitudine di affermare che in passato si aveva più tempo a disposizione :

“ oggi si corre, non si ha tempo e non ci soffermiamo più a vedere quanto viviamo male e non riflettiamo che, invece volendo possiamo alleggerire la nostra corsa.

Non abbiamo tempo, è vero, ed il nostro tempo ha un valore inestimabile.

Noi lo abbiamo messo a disposizione del nostro gruppo e ce lo scambiamo volontariamente, tempo con tempo paritariamente, cosi che nessuno " perda tempo" . Abbiamo deciso di condividere questo nostro modo di vivere con quanti ne manifestano interesse .

Gli "Amici in Azione" hanno quindi contattato la Presidente dell'Associazione Nazionale delle Banche del Tempo, Grazia Pratella, ed incominciato un percorso formativo per la creazione e la gestione di una BdT tenuto dalla Presidente Onoraria MariaLuisa Petrucci (in foto insieme ad Amina Ingaldi promotrice dell’iniziativa) per di condividere metodologie e strumenti operativi, frutto dell’esperienza maturata dall’Associazione Nazionale delle BdT.

A breve divulgheremo più dettagliatamente i temi relativi agli obiettivi e alle modalità di funzionamento con la presentazione ufficiale dell’intero progetto : La banca del tempo Benevento ".