Grande riscontro per il "Festival della Scienza" Protagonisti 600 gli alunni di tutto il Sannio

Grande riscontro per il "Festival della Scienza", prima edizione di un evento voluto da Giuseppe Del Grosso, Presidente di Samnia, Associazione per la Promozione Turistico-Culturale del Sannio di Colle Sannita, con il patrocinio del Presidente della Provincia Claudio Ricci.

Sono stati 600 gli alunni di tutto il Sannio che hanno visitato la Rocca dei Rettori e il Chiostro di Santa Sofia - Museo del Sannio partecipando alle lezioni di divulgatori della Università Tor Vergata di Roma sulle Scienze esatte.

Scopo dell’iniziativa è quello di coniugare la riscoperta dei monumenti simbolo dell’identità culturale beneventana e sannita all’approfondimento delle discipline scientifiche.

Il Presidente della Provincia di Benevento, nel complimentarsi vivamente con Samnia per il Festival, ha augurato le migliori fortune per la II Edizione del “Festival della Scienza” che si annuncia già, secondo le dichiarazione del Presidente Del Grosso, come più lunga ed articolata nel suo svolgimento e con un bacino sovraregionale di utenza di allievi partecipanti.

Redazione Bn