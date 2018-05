Successo a Benevento per il "Festival della Scienza" Seconda e conclusiva giornata per la prima edizione

Seconda e conclusiva giornata per la prima edizione del "Festival della Scienza", promosso, con il patrocinio del Presidente della Provincia Claudio Ricci, da Samnia, Associazione per la promozione turistico culturale del Sannio di Colle Sannita.

L’evento ha richiamato anche oggi, come per il primo giorno, numerosissimi studenti delle Scuole sannite che hanno affollato sia la Rocca dei Rettori che il Chiostro di Santa Sofia - Museo del Sannio dove i divulgatori della Università Tor Vergata di Roma sulle Scienze esatte hanno tenute lezioni, dimostrazioni, laboratori ed hanno svolto esperimenti per sollecitare una nuova cultura sulle scienze esatte da parte degli allievi delle Scuole sannite.

L’iniziativa di Samnia ha anche avuto il fine della scoperta/ri-scoperta dei beni monumentali della Provincia, realizzando così l’incontro tra cultura umanistica e cultura scientifica.

Il Presidente di Samnia, Giuseppe Del Grosso, ha voluto salutare i ragazzi, i loro docenti ed accompagnatori al termine della due giorni, spiegando brevemente i contenuti del progetto “Festival della Scienza” che sarà senz’altro non solo replicato il prossimo anno, ma vedrà anche un incremento significativo del Programma di divulgazione, delle giornate dedicate e della stessa area territoriale di intervento (che diventa infatti sovra regionale).

A nome del Presidente della Provincia di Benevento, Claudio Ricci, è stato il segretario generale direttore Franco Nardone ad esprimere il compiacimento dell’Ente per il successo dell’iniziativa che è andato oltre le più rosee aspettative, come dimostra l’entusiasmo e la partecipazione di tanti ragazzi e ragazze.

