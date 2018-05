Problemi al Cdr di Casalduni: raccolta rifiuti rallentata L'Asia spiega il perchè del disservizio in alcune zone di Benevento: tutto risolto

In merito alla segnalazione di mancata esecuzione del servizio di raccolta da parte degli abitanti di via Massimo d’Azeglio, l’Asia con una comunicazione a firma dell'amministratore unico, Donato Madaro informa che nelle giornate di martedì 15 e mercoledì 16 le operazioni di raccolta hanno subito un rallentamento a causa di inconvenienti tecnici presso l’impianto di Casalduni che hanno allungato i tempi di scarico dei nostri veicoli dedicati al trasporto nella giornata di martedì e dell’assenza improvvisa di un alto numero di lavoratori nel turno pomeridiano di mercoledì, che non ha consentito il recupero dell’arretrato del giorno precedente e il completamento della raccolta pomeridiana, nonostante il ricorso a turni straordinari del personale disponibile.

“I disservizi – spiega ancora Madaro - hanno interessato anche altre limitate zone della città e non solo via Massimo d’Azeglio e l’Azienda ha comunque attivato le operazioni di recupero dell’arretrato nella giornata di ieri giovedì, completandole nella mattinata odierna”.