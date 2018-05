Problemi allo Stir causano ritardi raccolta? "Non mi risulta" Fabio Solano (Samte) smentisce "senza polemica" nota dell'Asia circa i ritardi per ritiro rifiuti

L'Amministratore Unico della Società partecipata della Provincia di Benevento, Samte srl, Fabio Siolano, in merito alla nota a firma dell'amministratore unico dell'Asia, Madaro, che aveva parlato di un inconveniente tecnico presso l’impianto di Casalduni, precisa invece "che non c'è stato alcun rallentamento nè disservizio presso lo Stir di Casalduni nei giorni indicati. Ne sono assolutamente certo perché ho consultato i registri di carico e scarico prima di rilasciare questo commento. Il capo impianto dello Stir - rimarca Solano -, tra l'altro, mi ha confermato che in quei giorni le operazioni sono state regolari con i medesimi tempi delle precedenti settimane e questo ha riguardato anche per i compattatori del Comune di Benevento.

Ovviamente ogni miglioramento di performance è da auspicare, ma non ritengo corretto attribuire ad altra Azienda responsabilità che assolutamente non ha, al solo fine di edulcorare, probabilmente, le proprie. La Samte, come ho più volte avuto modo di affermare, vive una difficile congiuntura di natura finanziaria, dovuta a chi non paga i servizi che la Samte rende; e tuttavia la stessa Samte ha sempre garantito l'assolvimento dei propri compiti grazie alla grande capacità delle struttura tecnica ed in particolare della Direzione. La mia precisazione non vuole innescare alcuna polemica poiché mi rendo conto che anche le altre aziende hanno le loro difficoltà: pertanto rinnovo la disponibilità ad affrontare ogni eventuale esigenza per migliorare il livello qualitativo del servizio".