#PortidiTerra2018. Al Sant'Agostino "L'Ordine delle Cose" contianua il Festival della Caritas dell'associzione Sale della Terra

“L’ordine delle cose” del regista padovano Andrea Segre, proiettato il 19 sera all’Auditorium Sant’Agostino, ha chiuso la Seconda giornata del #PortidiTerra2018.

Introdotto dai saluti del professor Francesco Vasca dell’Università degli Studi del Sannio e del regista, subito dopo la visione del film il dibattito moderato da Oliviero Forti, Responsabile nazionale Immigrazione di Caritas Italiana, Andrea Segre, Goffredo Buccini, editorialista del “Corriere della Sera” e Wael Suleiman, Direttore di Caritas Giordania che ha lanciato l’appello: “Bisogna lanciare un Corridoio di Pace, bisogna restituire la speranza alla gente che ha il diritto di vivere nel proprio Paese”. Il Direttore di Caritas Giordania ha raccontato: “Viviamo ogni giorno, da settant’anni, la realtà che racconta Andrea Segre. Il welcome è una cosa bella, ma perché bisogna sempre cercare soluzioni temporali? Perché non si pensa a una soluzione permanente per la Pace?”.

Per Oliviero Forti: “Questo film certamente funziona perché tutto quello che è stato raccontato corrisponde alla verità che anche io, nel mio ruolo, quotidianamente vivo. L’unica cosa che avrei cambiato è il finale, io avrei portato Swada con me in Finlandia”.

“Ogni volta che partecipo a un dibattito sul mio film- ha raccontato Segre- mi viene posta questa riflessione e sono contento perché il centro narrativo è instillare questa speranza nello spettatore, lasciarlo con la rabbia che sia stata tradita”.

Per l’editorialista del Corriere della Sera Goffredo Buccini: “La differenza è tra un numero e la persona. Il ligio funzionario incontra la persona: è questo il senso ultimo del film e del vostro Welcome, che sta per diventare una brutta parola. Ma il Welcome funziona sui piccoli numeri e infatti una soluzione è rendere il sistema Sprar, come lo vivete qui, obbligatorio, perché ci si guarda negli occhi, il rapporto è one to one. Io credo- ha aggiunto Buccini – che lo Stato debba lavorare su due fronti, quello dell’accoglienza ma anche quello della sicurezza, perché molte persone non sono razziste, sono arrabbiate, hanno paura”.

Nel pomeriggio alle ore 15 all’Orto di Casa Betania la responsabile degli Sprar Caritas Mariaelena Morelli il dibattito “Fuori tratta” con Andrea Morniroli, Responsabile Area “Tratta, prostituzione, marginalità urbane” della Coop. Dedalus, Aldo Policastro, Procuratore della Repubblica di Benevento, Maria Di Carlo, consigliera dell’Ordine degli Psicologi della Campania e Carmen Festa, psicologa Cooperativa Eva.