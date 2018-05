Treno storico arriva in anticipo... malumori e precisazioni Convoglio arrivato alle 10.55 e partito dopo un minuto alla volta della stazione centrale

I malumori di almeno cinque aspiranti passeggeri del treno storico “Sannio Express – Sulle orme di Padre Pio” e la precisazione della Fondazione delel Ferrovie dello Statro.

Tutto è accaduto questa mattina quando sotto alla pensilina della fermata ferroviaria “Arco di Traiano” a Benevento cinque persone, tra le quali anche l'ex parlamentare Costantino Boffoa, oggi consigliere in materia di Trasporti per la presidenza della Regione, sono rimasti inutilmente in attesa del treno storico che questa mattina è partito da Salerno ed è arrivato fino alla stazione di Pontelandolfo in occasione della Giornata dedicata alle Oasi Wwf.

Ebbene, la prevista fermata straordinaria “Arco di Traiano” è stata fatta in anticipo e non alle 11,15 come previsto e divulgato da “SannioAutentico dell'Ente provinciale del Turismo. Il treno ha poi proseguito per la stazione ferroviaria dove è arrivato per l'orario previsto.

In tarda mattinata, dalla Fondazione delle Ferrovie dello Stato è arrivata la spiegazione dell'arrivo in anticipo del treno. “In merito alla fermata del Treno Storico “Sannio Express”, atteso la mattina di domenica 20 maggio alla stazione di Benevento Arco Traiano, si precisa che il convoglio di Fondazione FS ha sostato in quella località di servizio dalle 10.55 alle 10.56, effettuando una fermata straordinaria.

Infatti, l’itinerario programmato (Salerno – Pontelandolfo) non prevedeva tale fermata, come risulta dal sito di Fondazione FS e sulle locandine.

É probabile, quindi – concludono dalla Fondazione - che per un disguido sia stato erroneamente individuato nelle 11.15 - orario di arrivo previsto a Benevento - l’orario di fermata del treno ad Arco Traiano”. Il convoglio storico ha comunque proseguito la sua "lenta" corsa fino a destinazione carico di turisti che hanno voluto ammirare le bellezze del Sannio lungo le vecchie linee ferroviarie che con questa nuova iniziativa stanno tornando a nuova vita.

Al.Fa