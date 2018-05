"In viaggio, pochi grammi di coraggio" Pastorale giovanile in campo a Benevento

Proseguono gli appuntamenti di "Giovedì al c’entro", organizzati dal servizio diocesano di pastorale giovanile, con l’incontro dal titolo “In viaggio…pochi grammi di coraggio” che si terrà giovedì 24 maggio alle ore 20.30, presso il centro pastorale giovanile in Piazza Orsini.

Don Leonardo Lepore, direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose, e Davide De Rei, giovane scrittore beneventano, si intratterranno con i giovani in un aperitivo-dibattito sul tema del viaggio, metafora di cambiamento esistenziale e non solo, attraverso un cammino tra letteratura e Sacra Scrittura.

L’iniziativa rientra nel percorso di preparazione al Sinodo dei giovani di ottobre ed è un tappa di avvicinamento alla marcia di agosto che porterà i giovani italiani a Roma dal Papa, dopo aver percorso a piedi degli itinerari nelle singole diocesi.

Il servizio di Pastorale Giovanile di Benevento è a lavoro nell’organizzazione della marcia, che sarà realizzata insieme alle altre diocesi della Metropolia (Avellino, Ariano Irpino, Cerreto-Telese-Sant’Agata dei Goti, Montevergine e S. Angelo dei Lombardi) e la diocesi di Teano Calvi. I giovani, che dal 7 al 12 agosto parteciperanno alla marcia, saranno protagonisti di un interessante itinerario, fisico e spirituale. Integrando natura, ambiente, cultura, tradizioni, arte e spiritualità, in un cammino a tappe, partiranno da Pietrelcina per arrivare all’Abbazia di Montevergine, da dove in pullman si partirà alla volta di Roma per l’incontro di tutti i giovani italiani con il Papa al Circo Massimo.

Redazione Bn