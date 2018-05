Ballo di fine anno... il preside prende le distanze e diffida Il dirigente pro tempore Mottola: "Non organizzato dal Liceo Giannone": scatta denuncia

“Ballo di fine anno scolastico presentato dal Liceo Giannone e dal Liceo Scientifico Rummo” è un falso. O meglio, il ballo sarà anche stato organizzato ma non dal Giannone. A precisarlo, con tanto di diffida è il dirigente pro tempore del Liceo Classico Giannone di piazza Risorgimento.

“Venuto a conoscenza delle locandine affisse sui muri” per pubblicizzare l'evento che si terrà in un “noto ristorante della zona, premesso che non appartiene a nessun liceo, né tantomeno al Giannone, l'organizzazione di eventi o spettacoli, atteso di non essere a conoscenza dell'evento, né di averlo mai autorizzato”, il dirigente comunica che “la manifestazione è stata organizzata da Ignoti per ovvi motivi commerciali sfruttando illegalmente il nome dei due prestigiosi Licei”. Per questi motivi il dirigente Mottola diffida “chiunque ad utilizzare il nome del Liceo Classico Giannone a fini speculativi e si riserva di adire alle autorità competenti”.