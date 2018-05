Principe: "Mastella antislot? E' sindaco double face" "Inaugurava sale slot e vlt e ora protesta contro l'azzardo"

Vittoria Principe, componente del Pd beneventano, plaude all'iniziativa della Caritas contro slot e azzardo, ma esprime perplessità circa la partecipazione di Mastella: "Lodevole iniziativa messa in campo a Benevento della Caritas Diocesana che sta portando avanti battaglie contro le ludopatie, e le aperture dei centri scommesse in città e provincia. Una manifestazione che si è sviluppata in un corteo per le strade e che ha visto la partecipazione anche di molti amministratori della provincia sannita e anche il Sindaco Protempore di Benevento Clemente Mastella con tanto di fascia tricolore al petto. Alla vista del Sindaco, la nostra mente a subito riaperto i cassetti dei ricordi, ed il pensiero non poteva non fermarsi sulla venuta delle Iene a Benevento appena 13 mesi fa. In quell’epoca il Sindaco Mastella Protempore, inaugurò appunto una sala giochi, scommesse, quelle stesse di cui oggi, insieme alla Caritas ne contesta l’eccessiva presenza e protesta sfilando per le strade della città. Possiamo affermare che ci troviamo al cospetto di un Sindaco “double face”, una volta inaugura, una volta protesta. E’ la dimostrazione che esiste una grande confusione politica nel Palazzo, troppa improvvisazione, Sindaco e strutture a supporto. Assessori navigano a vista senza una rotta di riferimento, ed intanto i cittadini si organizzano per le pulizie delle strade compito che spetta sempre all’amministrazione. Ed ora inducono a serie riflessioni anche incontri ad hoc, come quello promosso dall’ordine degli architetti sul destino dell’edificio difronte al Duomo. Tutto ciò sta a significare che il disagio sta invadendo tutte le sfere sociali, la città sta regredendo e i cittadini non sono più disposti a restare in silenzio".