Pacevecchia, i residenti protestano: "E' una giungla" Durante la processione immortalati i punti critici del quartiere

Nuovo allarme nella zona Pacevecchia di Benevento – nei pressi del viale Guido Dorso. Nel mese di settembre girovagavano topi, oggi invece c’è una forte incuria e trascuratezza del verde pubblico. A denunciare la situazione in cui versa la zona sono diversi residenti che, proprio nel corso della processione di Santa Rita che ha attraversato le diverse strade della zona, hanno immortalato il degrado. “Alla processione lungo le vie del Rione Pacevecchia, spiegano i residenti, a rappresentare la città di Benevento c’era il consigliere comunale Giovanni Quarantiello con tanto di fascia tricolore. Quindi, se non era distratto, ha visto sicuramente in che stato versa la nostra zona. Da noi, continuano i residenti, vengono solo nei periodi elettorali; poi passato il Santo…è passata la festa. Ce ne andiamo tutti nel dimenticatoio dell’amministrazione comunale. Tempo fa – ricordano ancora i residenti - abbiamo avuto problemi con i topi, oggi invece abbiamo l’erbaccia che a breve supera le case. E’ una vergogna e siamo stanchi- grida un residente. È una zona, spiegano ancora, dove spesso i ragazzi si ritrovano per trascorrere momenti ludici e ricreativi ed all’improvviso ecco che si imbattono in questo schifo che oltre alle erbacce sicuramente contiene rifiuti e anche roditori o insetti. Poi ormai l’estate è alle porte, a breve inizieranno le passeggiate serali estive e quindi rischiamo di imbatterci in ‘foreste tropicali’”. Da qui la conclusione dei residenti: “lanciamo un appello al Comune di provvedere alla pulizia delle strade, al taglio dell’erbaccia e ad attivarsi poi per una disinfestazione. Il quartiere –concludono i residenti – ne ha estremamente bisogno”!