Provincia approva progetto soppressione passaggio a livello Si tratta dell'attraversamento collocato a Dugenta

Questa mattina, con una deliberazione a voti unanimi, il Consiglio Provinciale di Benevento ha approvato il progetto definitivo di soppressione del passaggio a livello sulle rete ferroviaria Napoli – Bari al km. 143+833 nel comune di Dugenta, passaggio a livello che interferisce sulla strada provinciale Dugenta - Frasso Telesino.

Si tratta di un punto fermo in una vicenda che si trascinava da tempo e che aveva visto svolgersi numerosi incontri tecnici, sopralluoghi ed una Conferenza di Servizio tra Rete Ferroviaria Italiana, Provincia e Comuni interessati.

La soppressione del passaggio a livello si realizza grazie al cosiddetto “Programma Sblocca Italia” (legge n. 164/2014) che mette a disposizione di RFI, per tale scopo precipuo circa 800mila Euro, nel contesto del realizzando Itinerario Napoli – Bari: Tratta Cancello – Frasso Telesino e variante alla linea storica Roma – Napoli via Cassino.

Il presidente della Provincia Claudio Ricci, in considerazione dell'incidenza negativa che quella barriera ha per l'arteria provinciale che corre in un territorio della Vallata telesina e dello stesso Casertano che produce alcune delle eccellenze dell’agricoltura meridionale (mela annurca e falanghina su tutti), si è fatto promotore dell’Intesa che ha visto oggi la luce.

Questo documento, che tiene conto anche degli interventi più complessi in corso per l’Alta Capacità Napoli/Bari, è stato seguito dal responsabile del Settore Infrastrutture della Provincia, Salvatore Minicozzi e, per il necessario supporto politico - istituzionale, dal consigliere provinciale Giuseppe Di Cerbo.

Ricci ha ricordato di aver sempre voluto agevolare il lavoro dei tecnici di RFI, del Comune di Dugenta e della stessa Provincia individuando nello strumento della Convenzione la soluzione più rapida ed efficace capace di creare le sinergie utili a cancellare un grave intralcio ed un potenziale pericolo per la circolazione stradale locale.

All’approvazione oggi in sede di Consiglio Provinciale del documento di Intesa tra RFI, Provincia e Comune di Dugenta era presente anche il Sindaco di questa città, Clemente Di Cerbo, il quale, chiesta ed ottenuta la parola dal Presidente Ricci, ha rilasciato in Aula la seguente dichiarazione: “Finalmente si approva una Convenzione importantissima per il Comune e per tutti cittadini di Dugenta e dei Comuni vicini. Si tratta di un documento che regola i rapporti tra Ente Provincia, RFI e lo stesso Comune rispetto alla viabilità comunale e provinciale. RFI con 800mila Euro si impegna realizzare l’adeguamento dell’asse stradale di via Calabroni in Dugenta e ad istituire una rotatoria sulla ex Strada statale via Nazionale, oggi strada provinciale. Nella stessa Convenzione è regolato il rapporto tra Provincia e RFI a proposito del sovrappasso in fase di realizzazione e della chiusura definitiva del passaggio a livello in contrada San Nicola, che oggi costituisce un ostacolo formidabile allo sviluppo dei commerci e dell’economia locale, della mobilità dei cittadini sanniti e casertani e comporta pesanti problemi per la stessa sicurezza dei pedoni. Grazie alla convenzione oggi approvata si accelerano notevolmente questi lavori. Il Comune sarà ente attuatore del progetto e presenterà il progetto presso i diversi Enti per la definitiva approvazione. In otto o dieci mesi i lavori saranno completati e così solleveremo tante persone e tante Aziende da un pesante handicap. Ringrazio il Presidente Ricci, il consigliere delegato Giuseppe di Cerbo, l’intero Consiglio provinciale e gli Uffici tecnici della Provincia perché con il loro impegno ed il loro lavoro hanno contribuito in maniera determinante a mandare in soffitta una vertenza atavica”.