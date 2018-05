La Giunta approva 5 progetti per strade contrade: ecco dove Saranno presenti alla Regione Campania per il finanziamento

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato questa sera i seguenti progetti: lavori di riammodernamento e messa in sicurezza della strada denominata via dei Liguri Bebiani che collega la città alla zona ASI di Ponte Valentino (importo complessivo di euro 2.520.000); lavori di riqualificazione della strada di collegamento con Pietrelcina detta "il Cammino della Pace" (importo complessivo di euro 2.812.588,80); lavori di riqualificazione della rete stradale di Contrata Monte Pino che si innesta sulla viabilità diretta ad Apollosa e sulla provinciale che porta a Castelpoto (importo complessivo di euro 3.200.000,00); lavori di riqualificazione della rete stradale nelle contrade Cancelleria, S. Cumano, Monache e Piano Cappelle (importo complessivo di euro 2.985.675,00); lavori di adeguamento della rete stradale di contrada Acqua Fredda e contrada Mosti (importo complessivo di euro 2.500.000,00).

I progetti saranno presentati alla Regione Campania per accedere ai finanziamenti previsti nell’ambito del’avviso pubblico per gli interventi sulla viabilità regionale finanziati con le risorse FSC 2014-2020 di cui alla delibera CIPE 54/2016.