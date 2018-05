Stadio: si va verso l'affidamento al Benevento Calcio Mastella: "Così si pone fine a una questione annosa"

Verso uno sbocco la questione stadio a Benevento. Così dal Comune in una nota comunicano che si va verso l'ipotesi di concessione del Vigorito al Benevento Calcio. Ciò dopo un'estate particolarmente turbolenta, come si ricorderà, dopo i lavori fatti e pagati dalla società. Da Palazzo Mosti ora spiegano: "Il sindaco Clemente Mastella, il consigliere delegato allo Sport, Vincenzo Lauro, e il presidente della Commissione consiliare Sport, Luca Paglia, comunicano di aver valutato positivamente la possibilità di attivazione di un procedimento speciale di affidamento in concessione/finanza di progetto dello stadio “Ciro Vigorito” alla società Benevento Calcio.

Quest’ultima si è resa disponibile a presentare nei prossimi giorni un progetto di valorizzazione dell’impianto, così come previsto dall’art. 1304 della legge 147/13 (legge Finanziaria 2014) ed ampliato dall’art. 62 del D.l. 50/2017.

“Ciò consente di venire incontro alle esigenze della società di calcio e porre fine a un’annosa vicenda con la risoluzione di ogni questione, anche di natura patrimoniale, con l’Ente Comune – spiegano il sindaco Mastella e i consiglieri Lauro e Paglia -. Nella previsione di una serena e proficua collaborazione tra le parti, sarà possibile concedere, in tempi auspicabilmente brevi, un titolo di detenzione dello stadio, utile per la iscrizione al prossimo campionato di Serie B”.