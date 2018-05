Ciclo d’incontri "Verso il Pics: la città che ti ascolta" L’iniziativa servirà ad acquisire le manifestazioni d’interesse per la redazione del Dos

Verso il Pics: la città che ti ascolta” è il tema del ciclo di incontri che si terranno da lunedì 28 a giovedì 31 maggio per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse per la redazione del Documento di Orientamento Strategico (DOS). Un documento, quest’ultimo, che rappresenterà la traccia della strategia di azione del Comune di Benevento, in aderenza alle indicazioni sullo Sviluppo Urbano Sostenibile del PO FESR 2014-2020 e alle Linee guida per l’attuazione dell’Asse X.

Il contesto è quello di una più ampia strategia integrata che sia in grado di creare una risposta coerente ed efficace alle criticità dell’area urbana interessata. Con il suddetto documento verrà, dunque, fornita l’esplicitazione della strategia che la città di Benevento intende proporre, illustrando l’approccio strategico ed il quadro d’insieme che farà da cornice ai progetti da presentare nell’ambito del Programma Integrato Città Sostenibile (Pics).

Il ciclo d’incontri, a cui sono stati invitati a intervenire gli stakeholder territoriali, avrà inizio lunedì 28 maggio con l’appuntamento sul tema “Impresa, innovazione, smart city”. Martedì 28 maggio l’incontro verterà sul tema “Storia, cultura e turismo: sviluppo endogeno del territorio”, mentre mercoledì 30 maggio sarà la volta del tema “Welfare del Terzo Millennio”. Giovedì 31 maggio, infine, l’ultimo appuntamento verterà sul tema “Verso la città sostenibile”. I quattro incontri si terranno nella sala consiliare di Palazzo Mosti con inizio alle ore 18,30.