Strade del Fortore e del Tammaro: interventi lungo viabilità Protocollo tra Provincia, Comune di Colle Sannita e Comunità montana del Titerno

Il sindaco di Colle Sannita, Giorgio Carlo Nista, ed il presidente della Comunità Montana “Titerno ed Alto Tammaro”, Antonio Di Maria, hanno sottoscritto stamani distinti protocolli d’intesa con il presidente della Provincia Claudio Ricci, con l’assistenza del Segretario generale Franco Nardone, per importanti interventi sulle strade che attraversano quei territori al confine con la Regione Molise.

Con il sindaco di Colle Sannita l’Intesa istituzionale riguarda di riammagliamento e l’adeguamento e messa in sicurezza delle Strade provinciali n. 55, denominata “Serie 34 – 2° tronco” e n. 56, denominata “Molinara – Franzese”.

Con il presidente della Comunità Montana, invece, l’Intesa concerne la realizzazione del 2° stralcio della strada di collegamento “Castelpagano – Santa Croce del Sannio” sull’itinerario Statale 87 “Fondo Valle Tammaro” – Castelpagano e l’altro il completamento di un altro tronco dello stesso itinerario tra Castelpagano – Santa Croce del Sannio e l’asse viario “Fortorina”.

Il presidente Ricci ha dichiarato a tale poposito: “Non sfugge a nessuno l’importanza strategica degli interventi stradali che abbiamo voluto avviare con questi due distinti Protocolli. Si tratta di assi viarii che sono detsinati a rompere l’isolamento di alcune delle aree più belle paesaggisticamente ed anche più attive del nostro territorio sannita dal punto di vista della produzione dell’agro-alimentare. E’ evidente che puntiamo a creare le condizioni per uno sviluppo del territorio locale mettendo in comunicazione finalmente le Aziende del comprensorio dell’Alto Tammaro con i grandi circuiti mercantili attraverso strade finalmente adeguate alle esigenze del commercio moderno. Vorrei dare atto al Sindaco di Colle Sannita e al Presidente Di Maria di aver voluto avviare nuove sinergie istituzionali con la Provincia a favore esclusivo della gente sannita ed in particolare di quella dell’Alto Tammaro”.