Importante riconoscimento per il professor Daponte Premio “Career Excellence Award” a Huston per il docente dell'Unisannio

Il professore Pasquale Daponte, docente dell’Università del Sannio, ha ricevuto il prestigioso premio “Career Excellence Award” dalla IEEE Instrumentation and Measurement Society. Come noto, l’Institute of Electrical and Electronic Engineers– IEEE è la più importante organizzazione mondiale nel settore elettrico ed elettronico. La cerimonia di consegna del premio si è tenuta a Houston USA durante il 2018 International Instrumentation and Measurement Technology Conference, 14-17 maggio 2018. Il premio è stato assegnato con la seguente motivazione “For a lifelong career and outsanding leadership in research and education on instrumentation and measurement, and a passionate and continuous service, international in scope, to the profession”.