Il convegno in ricordo della drammatica alluvione del 2015 Organizzato da l'associazione Impegno civico su difesa della città dalle “bombe d’acqua”

L’associazione “Impegno Civico” ha organizzato per lunedì 28 maggio, alle 17, presso la Sala Convegni Unisannio” - DEMM - Piazza Arechi un incontro, una riflessione pubblica, su temi che sembrano essere scomparsi dall’orizzonte della politica locale. È il tema del ruolo complessivo della città. È il tema della sua modernizzazione attraverso le nuove tecnologie. In particolare la digitalizzazione. E’ il tema della difesa della città dalle “bombe d’acqua”. Il ricordo del 15 ottobre 2015 è ancora vivo. Tanto vivo quanto terribile. È il tema del ruolo della città rispetto alla provincia. Benevento malgrado la sua “ debolezza”, inaffrontata, è sempre un capoluogo di provincia. Ed ha, per questa ragione, un debito di “ guida” rispetto al territorio provinciale. Purtroppo in evaso! È il tema della sua organizzazione interna. Rada. Ma anche confusa. Talvolta, congestionata. E tuttavia lontana dai “ fini” che dovrebbero regolarla.