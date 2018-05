C'è "Politiche linguistiche, pratiche dell’integrazione" Giovedì all'Unifortunato il Convegno

Si terrà giovedì 31 maggio (alle 9.30) nell'Aula Magna Università “Giustino Fortunato” il convegno internazionale “Politiche linguistiche, pratiche dell’integrazione”.

Il convegno è organizzato dall’Istituto Universitario “Scuola Superiore per Mediatori Linguistici – Internazionale” di Benevento in collaborazione con l’Università Telematica “Giustino Fortunato”, la “Dimitrie Cantemir” Christian University, l’Universidad Isabel I e l’I.P.S.E.F. S.r.l. – Ente accreditato al MIUR per la “Formazione al Personale della Scuola”.

Ricco il programma del seminario di studi che prevederà gli interventi: Lorenzo Rocca, Università per Stranieri di Perugia - Referente CELI e responsabile per l’Italia del progetto ILMA (Integrazione Linguistica dei Migranti Adulti) del Consiglio d’Europa; Antonio Gaita, Dirigente Scolastico presso il CPIA di Benevento; Giuseppe Maccauro Università Telematica “Giustino Fortunato” - Coordinatore didattico del Master Universitario in “Metodologie didattiche per l’insegnamento della lingua italiana a stranieri – Didattica dell’Italiano L2” - Docente SSML Internazionale.

Contributi e best practices: Angelo Moretti, coordinatore generale Caritas Diocesana di Benevento, Filiberto Parente - Presidente regionale ACLI Campania, portavoce del Forum del Terzo Settore della Campania; Paolo Palumbo, Università Telematica “Giustino Fortunato” Docente SSML Internazionale; Michela Renna |Università degli Studi di Napoli “Federico II” Docente presso la SSML Internazionale; Ramona Mihaila Professor Ph.D. - Faculty of Foreign Languages and Literatures - Vice Rector for International Relations “Dimitrie Cantemir” Christian University di Bucarest; Fernando Garcia Chamizo Universidad Isabel I di Burgos.

Il comitato scientifico conta: Giulia Papoff; Giuseppe Maccauro; Paolo Palumbo e Michela Renna.