Domani al via "Verso il Pics: la città che ti ascolta" L’iniziativa è finalizzata all’acquisizione delle manifestazioni d’interesse per la redazione del

“Impresa, innovazione, smart city”. E' il tema del primo incontro del ciclo “Verso il Pics: la città che ti ascolta” che si terrà domani, 28 maggio, alle ore 18,30, presso la sala consiliare di Palazzo Mosti. Il programma prevede i saluti del sindaco, Clemente Mastella, e l’introduzione dell’assessore all’Urbanistica e Gestione del territorio, Antonio Reale. A seguire le relazioni di Elio Mendillo (assistenza tecnica Pics), Luigi Ambrosone (assessore allo Sviluppo economico, Attività produttive, Commercio e Artigianato), Luigi De Nigris (assessore alle Politiche ambientali, Politiche dell’innovazione, Decoro Urbano e Risorse energetiche) e Andrea Lanzalone (dirigente Settore Attività Produttive). Modererà l’incontro l’addetto stampa del Comune, Billy Nuzzolillo.

Il ciclo di incontri “Verso il Pics: la città che ti ascolta” è finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni d’interesse da parte degli stakeholder territoriali per la redazione del Documento di Orientamento Strategico (DOS). Un documento, quest’ultimo, che rappresenterà la traccia della strategia di azione del Comune di Benevento, in aderenza alle indicazioni sullo Sviluppo Urbano Sostenibile del PO FESR 2014-2020 e alle Linee guida per l’attuazione dell’Asse X.