Gazebo dinanzi bar e ristoranti. "Accelerare nuove regole" Riunione sulla questione dei dehors installati nel centro storico e non solo

Il sindaco Clemente Mastella ha convocato stamani a Palazzo Mosti una riunione per affrontare la questione degli impianti di dehors (strutture che solitamente vengono montate all'esterno di bar e ristoranti) all’interno della città di Benevento, con particolare riferimento al centro storico.

La riunione odierna fa seguito ai reiterati incontri avvenuti tra il sindaco Mastella e il soprintendente Buonomo, a seguito dei quali il primo cittadino aveva già invitato i responsabili dei competenti uffici comunali ad intervenire in maniera puntuale al fine evitare sconfinamenti o allargamenti dei dehors che potessero in qualche modo danneggiare il decoro urbano o offuscare le bellezze monumentali presenti in città.

Il sindaco ha quindi chiesto una dettagliata relazione in ordine a tutte le strutture esistenti, facendo presente che la Soprintendenza ha più volte invitato l’Amministrazione a privilegiare la qualità dei dehors rispetto ad ogni altro aspetto di natura prettamente commerciale.

Un invito che, come ha ricordato lo stesso sindaco Mastella, è perfettamente in linea con l’azione di valorizzazione del patrimonio artistico e monumentale della città che l’Amministrazione sta portando avanti al fine di favorire l’incremento delle presenze turistiche.

Il sindaco Mastella ha, infine, invitato ad una maggiore collaborazione gli esercenti commerciali e ha altresì sollecitato la commissione incaricata di definire il nuovo regolamento ad accelerare l’iter e a confrontarsi con la Sovrintendenza al fine di individuare procedure che semplifichino il rilascio delle autorizzazioni.