Convocata assemblea ordinaria soci Associazione olivicoltori Il 15 giugno alle ore 10,30 presso la sede di via delle Puglie a Benevento

L'associazione olivicoltori sanniti ha convocato l'assemblea dei soci presso la sede social di via delle Puglie, 34 (palazzo Cia), di Benevento per il giorno 14 giugno 2018 in prima convocazione alle ore 7, ed in seconda convocazione per il 15 giugno 2018 alle ore 10,30 per discutere e deliberare in merito: all'Approvazione del bilancio al 31/12/2017; per rinnovare le cariche Sociali, oltre ad altri argomenti vari ed eventuali che potranno emergere durante l'incontro.