Accrocca presidente del comitato celebrazioni San Francesco L'arcivescovo eletto alla guida del comitato campano

Quest’anno sarà la Campania protagonista delle celebrazioni dedicate a san Francesco. In occasione della festa di san Francesco, patrono d’Italia, sarà la regione Campania ad offrire l’olio per la lampada che arde nella cripta ove è custodito il corpo del poverello d’Assisi. Per la Campania quello di quest’anno è il quinto pellegrinaggio nella città di san Francesco, dopo quelli, con l’offerta dell’olio, del 1944, 1961, 1979 e 1998. “In letizia, nonostante tutto” è il messaggio dei vescovi della Campania in occasione del pellegrinaggio ad Assisi per la solennità di san Francesco. Il comitato organizzatore ha eletto come presidente mons. Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento. Le persone interessate a partecipare a questo importante evento, il 4 ottobre 2018, possono rivolgersi alla propria parrocchia.