Carabinieri da Livenza in visita nel Sannio L'associazione nazionale Carabinieri qui da domani al 4 giugno

Il direttivo dell’associazione nazionale Carabinieri di Meduna di Livenza, comune in provincia di Treviso, ha organizzato e promosso un tour della provincia sannita, per visitare i luoghi caratteristici e le bellezze del Sannio, a partire da domani 31 maggio, fino al 4 giugno prossimo. Durante il soggiorno in terra sannita, numerosi saranno gli appuntamenti e le visite guidate. Dalla reggia di Caserta, ai luoghi che hanno dato i natali a Padre Pio a Pietrelcina, alla visita della città di Benevento e delle sue bellezze artistiche ed architettoniche, senza dimenticare la visita al borgo di Sant’Agata dei Goti, il terzo più bello d’Italia. L’intenso programma, prevede per la giornata di sabato 2 giugno, un gemellaggio con le sezioni di Airola e Montesarchio, dopo la celebrazione della santa messa che sarà presieduta da un cappellano militare e che avverrà presso il santuario di Maria SS del Monte Taburno a Bucciano. Proprio a Bucciano, nella giornata di lunedì 4 giugno, i rappresentanti dell’associazione, saranno ricevuti dall’amministrazione comunale guidata da Domenico Matera. Nel piccolo centro caudino, essi saranno inoltre ricevuti da Mattia Matera, già vicesindaco ed assessore comunale, Antonio La Pietra e dal maresciallo Stefano Valdaro, unitamente a tanti buccianesi, pronti ad accogliere la delegazione dell’associazione.

Un tour intenso ed interessante, che sarà occasione di un piacevole scambio culturale e servirà a valorizzare le bellezze della nostra terra.